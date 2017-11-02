مورينيو: 4 انتصارات لا تضمن تأهلنا

مانشستر(رويترز)

في ظل عدم تسجيل أي هدف في 5 مباريات، كان روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد يرغب في إنهاء هذا الأمر، وأمسك بالكرة بعد احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام بنفيكا في دوري الأبطال.

وكان يونايتد متقدما بهدف وأهدر في الشوط الأول ركلة جزاء عن طريق أنطوني مارسيال، بعدما سدد كرة أنقذها الحارس الشاب ميلي سفيلار البالغ عمره 18 عاماً.

لكن مع استعداد لوكاكو لتنفيذ الركلة وضمان فوز يونايتد، أشار جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إلى أنه يرغب في أن ينفذ الركلة لاعب آخر.

وأظهر البديل أندير هيريرا رغبته في تنفيذ الركلة، لكن مورينيو لم يكن سعيداً بذلك حتى حصل من اختاره، وهو المدافع الهولندي دالي بليند على الكرة، وسددها في منتصف المرمى ليضيف الهدف الثاني.