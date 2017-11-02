فالفيردي: أشعر بالرضا لكني غير سعيد

أثينا (د ب أ)

أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه وفريقه يشعرون بالرضا والاقتناع رغم عدم الشعور بالسعادة، بعد التعادل مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني، في الجولة الرابعة من مباريات الدور الأول بدوري الأبطال الأوروبي.

وأوضح فالفيردي، في تصريحات إلى القناة الثالثة بالتلفزيون الإسباني بعد المباراة: سنحت لنا فرصة لتحقيق الفوز في المباراة وضمان التأهل حسابياً إلى الدور الثاني ولكننا لم نستغل هذه الفرصة.

وجاء التعادل مع أولمبياكوس بعدما حقق برشلونة الفوز في جميع المباريات الثلاث الأولى في مجموعته. وأصبح برشلونة بحاجة لنقطة واحدة من مباراتيه الباقيتين في المجموعة ليضمن التأهل رسمياً للدور الثاني بعيداً عن نتائج باقي الفرق وحسابات الأهداف. ويحل برشلونة ضيفاً على يوفنتوس في الجولة الخامسة ثم يستضيف سبورتنج لشبونة في ختام مباريات الفريق بالمجموعة.

وقال فالفيردي، الذي نال التكريم قبل بداية المباراة من فريقه السابق أولمبياكوس: علينا مواصلة العمل. تقدمنا خطوة إلى الأمام. ليست الخطوة التي كنا نريدها، ولكن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم. لسنا سعداء بشكل تام ولكننا نشعر بالاقتناع والرضا.

واعترف فالفيردي بأن تكريم الفريق اليوناني كان مؤثراً للغاية بالنسبة له. وأوضح: أولمبياكوس كان كريماً للغاية وكان التكريم منه أمراً مؤثراً بشدة.