فالفيردي: أشعر بالرضا لكني غير سعيد

أثينا (د ب أ)
أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه وفريقه يشعرون بالرضا والاقتناع رغم عدم الشعور بالسعادة، بعد التعادل مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني، في الجولة الرابعة من مباريات الدور الأول بدوري الأبطال الأوروبي.
وأوضح فالفيردي، في تصريحات إلى القناة الثالثة بالتلفزيون الإسباني بعد المباراة: سنحت لنا فرصة لتحقيق الفوز في المباراة وضمان التأهل حسابياً إلى الدور الثاني ولكننا لم نستغل هذه الفرصة.
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وقال فالفيردي، الذي نال التكريم قبل بداية المباراة من فريقه السابق أولمبياكوس: علينا مواصلة العمل. تقدمنا خطوة إلى الأمام. ليست الخطوة التي كنا نريدها، ولكن اللاعبين بذلوا كل ما بوسعهم. لسنا سعداء بشكل تام ولكننا نشعر بالاقتناع والرضا.
واعترف فالفيردي بأن تكريم الفريق اليوناني كان مؤثراً للغاية بالنسبة له. وأوضح: أولمبياكوس كان كريماً للغاية وكان التكريم منه أمراً مؤثراً بشدة.