باقٍ من الزمن

هي 90 دقيقة على الأرجح، ما بقي من زمن الصدام الكروي العربي الخالص بين الشقيقين والكبيرين، الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، لمعرفة من سينال تاج أفريقيا ومن سيسعد بالوجود نهاية السنة بأبوظبي المتبسمة، ليشارك ملوك القارات مهرجان كأس العالم للأندية.
90 دقيقة قد نحسبها بالسنوات، قياساً بجبال المعاناة والمكابدة والأرق التي تنتصب في العادة أمام اللاعبين والفنيين والجماهير، وبما تخبئه معاطف المباراة من طوارئ وهزات وانقلابات تكتيكية.
90 دقيقة هو تعداد السفر الكروي الجنوني الذي يعد له كل من حسام البدري والحسين عموتة العدة الذهنية والتكتيكية والبدنية، لطي مسافاته ولاختصار منعرجاته، بغية وصول الواحد منهما قبل الآخر إلى حيث يقف الهودج الذي سيزف المحظوظ والبطل إلى تاج القارة، وإن كان الأهلي المنعوت بنادي القرن في أفريقيا، نظير ما حققه في القرن الأخير من الألفية الثانية من إنجازات تضعه في مصاف العمالقة، لا يكل ولا يمل من مطاردة التيجان وأبداً لا يشعر بأي نوع من أنواع التخمة، فإن بالوداد ظمأ كبيراً لزلال الألقاب، هو من توج في تاريخه مرة واحدة بكأس أبطال الدوري قبل ربع قرن، بل إن كرة القدم المغربية برمتها تتحرق شوقاً لتتويج من هذا النوع غاب عنها لسبع عشرة سنة كاملة، منذ أن نال الرجاء البيضاوي اللقب الأفريقي الأخير له.
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والمؤكد بوجود دلائل قطعية على ذلك، أن الوداد والأهلي سيهديان ملايين الأفارقة والعرب في جولة الحسم، ما يشبع النهم، وما يحقق متعة العين، وما يؤكد أن الكرة العربية لا تتزعم الكرة الإفريقية من خواء.