أرسنال ولاتسيو لحسم التأهل إلى الدور الثاني

باريس (أ ف ب)

ستكون الفرصة سانحة أمام أرسنال الإنجليزي لاتسيو الإيطالي لحسم تأهلهما، إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، بينما يسعى ميلان الإيطالي إلى تعويض تعثره المحلي.

وحقق أرسنال انطلاقة قوية في البطولة بفوزه في مبارياته الثلاث الأولى ضمن المجموعة الثامنة التي يتصدرها برصيد 9 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من رد ستار بلجراد الصربي وباتي بوريسوف البيلاروسي، ويأتي كولون الألماني رابعاً من دون نقاط.

وفي الجولة الرابعة، يستضيف أرسنال رد ستار، وفي حال كرر فوزه عليه (1-صفر في الجولة الثالثة بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو)، سيضمن تأهله بغض النظر عن نتيجته في الجولتين الأخيرتين.

ويدخل أرسنال المباراة على خلفية تحقيقه 4 انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، في تحسن لعروضه بعد بداية متواضعة جعلته يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.