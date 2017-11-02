«المحترفين» تهنئ الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية

دبي (الاتحاد)

ارتفع عدد الأندية الإماراتية المحترفة، الحاصلة على الرخصة الآسيوية لدورة الترخيص 2017-2018، إلى تسعة أندية، بعد حصول ناديي العين وبني ياس على الرخصة عقب قبول استئنافيهما، فيما كانت أندية الظفرة، النصر، الوصل، الإمارات، الشارقة والجزيرة والوحدة، حصلت على الرخصة في المرحلة الابتدائية.

من جانبها قدمت لجنة دوري المحترفين التهنئة للأندية التسعة التي حصلت على الترخيص، مؤكدة دعمها الكامل لكل الأندية المحترفة، وحرصها على توفير المعينات التي تمكنها من استيفاء المعايير المطلوبة، في ضوء القوانين والنظم المعمول بها، ووفقاً لاشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشادت لجنة دوري المحترفين بالتعاون الكبير الذي وجدته من قبل الأندية ومسؤوليها في توفير المستندات المطلوبة، وإكمال الملفات الخاصة بالترخيص، مثمنة حرص شركات كرة القدم على التواصل مع اللجنة، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل استيفاء متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن ترخيص الأندية المحترفة.

وكشفت اللجنة أنه ووفقاً لمتطلبات الاتحاد الآسيوي، وفي ضوء لائحة التراخيص، يتم تشكيل جهتين قضائيتين، وتكون قراراتهما منفصلة ولا تخضع لقرارات الروابط أو اللجان المحترفة، وهما لجنة التراخيص الابتدائية، ولجنة الاستئناف، وبناءً على ذلك اتخذت لجنة الاستئناف بقبول استئناف ناديي العين وبين ياس، ومنحهما الرخصة، بعد النظر في ملف كل نادٍ على حدة.

يذكر أن لجنة دوري المحترفين سبق أن نظمت ورشة عمل تعريفية للأندية في أغسطس 2016، لتنويرها حول نظام التراخيص الذي تحول إلى النظام الإلكتروني، كما قامت اللجنة بالتنسيق والتواصل مع الأندية، لضمان تقديم المستندات المطلوبة قبل إغلاق النظام الإلكتروني 28 سبتمبر 2017، وفقاً للائحة التي منحت الأندية فرصة الاستئناف، من أجل تصحيح أوضاعها وتدارك ما فاتها في المرحلة الابتدائية للحصول على الترخيص.