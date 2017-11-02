إطلاق النسخة الثانية لكأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق نادي مانشستر سيتي النسخة الثانية لكأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي تستهدف لاعبي كرة القدم من الشباب الواعدين في الإمارات ومختلف دول الخليج، وتجرى المنافسات 24 و25 مارس المقبل، ويمكن للأندية التقدم الآن بطلب المشاركة في البطولة، ويحظى البطل بفرصة السفر وإجراء التدريبات على استاد الاتحاد في مدينة مانشستر، وتقام النسخة الثانية بدعم الشركاء الرئيسيين، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والاتحاد للطيران، مما يجعل من البطولة احتفالاً متميزاً ويرسخ مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة سياحية عالمية.
تتميز البطولة بأجوائها الحافلة بالمتعة والحماس على أرض الملعب وخارجه، حيث يحظى الجمهور المتابع في «قرية السيتي»، بفعاليات وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.
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وأضاف: يلتزم مانشستر سيتي بتطوير مهارات اللاعبين البراعم في المنطقة، ويأتي تنظيم كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ليعزز من أهداف مدارس السيتي الرئيسية، وإن كرة القدم لعبة جماعية ولديها القدرة على بناء جسور بين الثقافات والجمع بين مجموعة واسعة ومتنوعة من الناس، ويعد هذا الحدث الفرصة الأمثل لتكوين صدقات بين اللاعبين، بالإضافة إلى اختبار قدراتهم وكفاءتهم في كرة القدم، من خلال منافستهم لفرق قادمة من منطقة الخليج، وأخرى من جميع أنحاء العالم.
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وتشهد البطولة مشاركة فرق من الفئات العمرية تحت 10 و12 و14 وفئة تحت 8 الإضافة الجديدة لموسم 2018. وفي الوقت الراهن سارعت الفرق من أبوظبي ودبي وعُمان والبحرين والكويت بالتسجيل للمشاركة ضمن منافسات العام.
ومن أبرز الإضافات الجديدة على نسخة العام أن الفرق المشاركة بإمكانها الالتحاق بمعسكر تدريبي قبل أسبوع من انطلاق نسخة 2018 من البطولة، لتضمن الفرق جاهزيتها واستعدادها لدخول المنافسة وتقديم أداء متميز.