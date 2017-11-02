إطلاق النسخة الثانية لكأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي مانشستر سيتي النسخة الثانية لكأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي تستهدف لاعبي كرة القدم من الشباب الواعدين في الإمارات ومختلف دول الخليج، وتجرى المنافسات 24 و25 مارس المقبل، ويمكن للأندية التقدم الآن بطلب المشاركة في البطولة، ويحظى البطل بفرصة السفر وإجراء التدريبات على استاد الاتحاد في مدينة مانشستر، وتقام النسخة الثانية بدعم الشركاء الرئيسيين، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والاتحاد للطيران، مما يجعل من البطولة احتفالاً متميزاً ويرسخ مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة سياحية عالمية.

تتميز البطولة بأجوائها الحافلة بالمتعة والحماس على أرض الملعب وخارجه، حيث يحظى الجمهور المتابع في «قرية السيتي»، بفعاليات وأنشطة ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وصرح سيمون هيويت، مدير مشروع مدارس سيتي لكرة القدم: شهدت النسخة الأولى نجاحاً كبيراً، وهذا شجعنا على إطلاق النسخة الثانية منها، ونحرص على أن تصبح البطولة أحد أهم وأكبر بطولات كرة القدم في المنطقة، وتضم النسخة الثانية فئات عمرية جديدة تشارك ضمن المنافسات، بالإضافة إلى مشاركة فرق أخرى قادمة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: يلتزم مانشستر سيتي بتطوير مهارات اللاعبين البراعم في المنطقة، ويأتي تنظيم كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ليعزز من أهداف مدارس السيتي الرئيسية، وإن كرة القدم لعبة جماعية ولديها القدرة على بناء جسور بين الثقافات والجمع بين مجموعة واسعة ومتنوعة من الناس، ويعد هذا الحدث الفرصة الأمثل لتكوين صدقات بين اللاعبين، بالإضافة إلى اختبار قدراتهم وكفاءتهم في كرة القدم، من خلال منافستهم لفرق قادمة من منطقة الخليج، وأخرى من جميع أنحاء العالم.

وقال: يلتقي براعم كرة القدم بفئاتهم العمرية المختلفة للتنافس والفوز بالجائزة الكبرى، وهي رحلة العمر إلى مانشستر، وهذا محفز بالنسبة لجميع الفرق المشاركة، إضافة إلى أن تواجد الفرق في أبوظبي، بحد ذاته يعطي فرصة بالتمتع بأهم المعالم والمواقع والأنشطة التي تقدمها العاصمة أبوظبي لزورها.

وتشهد البطولة مشاركة فرق من الفئات العمرية تحت 10 و12 و14 وفئة تحت 8 الإضافة الجديدة لموسم 2018. وفي الوقت الراهن سارعت الفرق من أبوظبي ودبي وعُمان والبحرين والكويت بالتسجيل للمشاركة ضمن منافسات العام.

ومن أبرز الإضافات الجديدة على نسخة العام أن الفرق المشاركة بإمكانها الالتحاق بمعسكر تدريبي قبل أسبوع من انطلاق نسخة 2018 من البطولة، لتضمن الفرق جاهزيتها واستعدادها لدخول المنافسة وتقديم أداء متميز.