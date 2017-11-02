برشلونة تستضيف اجتماع «العالمية للمناطق الحرة»

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة في المنطقة الحرة اجتماعه في برشلونة، برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، وبحضور بلانكا سوريجيه، عضو مجلس الإدارة والمدير العام للمعرض الدولي للخدمات اللوجستية ومناولة المواد «إس آي إل» في برشلونة، وأعضاء مجلس الإدارة، تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة النمو المطرد الذي تشهده أعمال المنظمة، وواقع العديد من الخدمات، بالإضافة إلى ميزانية عام 2018، والمؤتمر السنوي المقرر انعقاده عام 2018.

وقال الزرعوني: «تتواصل اليوم مسيرة النمو التي بدأتها المنظمة، متمثلةً بزيادة عدد الأعضاء،، وتوسع نطاق الخدمات التي نقدمها لمجتمعاتنا، وأود أن أشكر أعضاء المجلس على دعمهم المستمر وجهودهم القيّمة في تعزيز مكانة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، باعتبارها الهيئة الرائدة التي تجمع مختلف المناطق الحرة في العالم تحت مظلتها».وأضاف: «ستواصل المنظمة العمل على توفير منصة موحدة لتعزيز دور المناطق الحرة كمساهم رئيس وفاعل في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة، وتقديم أفضل الأساليب والممارسات المبتكرة للنهوض بهذا القطاع وتعزيز تميّزه»، وتخللت فعاليات الاجتماع مراجعة مجلس الإدارة لتقرير رئيس المنظمة والرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان ومناقشة ميزانية عام 2018، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام مرشح الرابطة الدومينيكية للمناطق الحرة (ADOZONA) خوسيه كونتريراس إلى مجلس إدارة المنظمة، لحين التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية.

وعقب الاجتماع، وقع الدكتور الزرعوني، وجوردي كورنيت رئيس اتحاد المناطق الحرة في برشلونة، اتفاقية رسمية بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة والاتحاد بشأن استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي الدولي واجتماع الجمعية العمومية للمنظمة في برشلونة عام 2019.