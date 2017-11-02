«موانئ أبوظبي» تبحث تطوير السياسيات التجارية في «أسبوع تنمية التجارة العالمي»

دبي (الاتحاد)
شاركت موانئ أبوظبي، في الدورة الرابعة من «أسبوع تنمية التجارة العالمي» الذي يسلط الضوء على مستقبل التجارة العالمية ويبحث سبل تطوير السياسيات التجارية وتيسير الإجراءات الإدارية والجمركية المحفزة لأنشطة التجارة والاستثمار في العالم.
وانعقد «أسبوع تنمية التجارة العالمي»، أحد أبرز الفعاليات المؤثرة في زيادة التنسيق وحشد جهود الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير السياسات التجارية وتيسير الإجراءات الجمركية المحفزة للتجارة، تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، بحضور أكثر من 1000 مشارك من صناع القرار، وممثلي هيئات الجمارك حول العالم، ورؤساء العديد من الشركات العالمية والكيانات العابرة للقارات، ومزودي الحلول التكنولوجية، وممثلي القطاع الخاص في أنشطة التجارة والاستثمار، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في دبي.
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وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «تعد الإمارات منصة مثالية لبحث أبرز القضايا المرتبطة بالتجارة العالمية، نظراً لموقعها التجاري الاستراتيجي إضافة للجهود التي تبذلها الدولة في تيسير التجارة الدولية، والمساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي عبر بوابة التجارة».
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من جانبها، قالت الدكتورة نورة الظاهري: «يشرفني أن أكون ضمن المحاورين الدوليين وأعضاء المنظمة الدولية لنظام مجتمعات الموانئ العالمية خلال «أسبوع تنمية التجارة العالمي» هذا العام، لمشاركة معارفنا وخبراتنا في أنظمة مجتمع الموانئ. ونحن فخورون أيضاً بأن نمثل دول مجلس التعاون الخليجي لنظم مجتمع الموانئ في المنطقة خلال ورشة العمل. تزايدت أهمية أنظمة مجتمع الموانئ لتسهيل التجارة الدولية، ومن خلال حضورنا ومشاركتنا».