«إياتا»: أبطأ نمو للطلب على الشحن الجوي في 5 أشهر

لندن (رويترز)

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أمس، إن الطلب العالمي على الشحن الجوي سجل أبطأ وتيرة للنمو في خمسة أشهر في سبتمبر الماضي، وإنه يبدو أن زيادة نمو الشحن الجوي في الآونة الأخيرة بلغت الذروة.

وارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، 9.2 % على أساس سنوي في سبتمبر الماضي انخفاضاً من 11.6% في أغسطس السابق.

وقال «إياتا» إن نمو الطلب بلغ 10.1% منذ بداية العام مما يعني أن توقعاتها بتحقيق نمو بنسبة 7.5% لعام 2017 يبدو «من المحتمل أن ترتفع بنسبة كبيرة». وقال ألكسندر دو جونياك، الرئيس التنفيذي لإياتا «لكن هناك مؤشرات على أن طفرة الطلب هذه وصلت إلى الذروة».

وسجلت جميع المناطق تباطؤاً في نمو الطلب على الشحن الجوي بالمقارنة مع أغسطس. وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 3.9% في سبتمبر، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي مما عزز معامل الحمولة.