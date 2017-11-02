«سوني» تكشف عن نسخة جديدة من «أيبو»

طوكيو (أ ف ب)

قدمت مجموعة «سوني» العملاقة للإلكترونيات أمس، في طوكيو نسخة جديدة من كلبها الروبوت «أيبو» الموصول بالإنترنت والمزود بخصائص الذكاء الاصطناعي، وذلك مع اقتراب سنة 2018 وهي سنة الكلب، بحسب الأبراج الصينية واليابانية.

وروبوت «أيبو» الجديد، الذي سيطرح في السوق الياباني اعتباراً من يناير المقبل، هو كلب أبيض يبلغ طوله 30 سنتيمتراً مع ذيل متحرك وأذنين سوداوين كبيرتين وعينين تعكسان مشاعره. وهو مزود بسلسلة من أجهزة الاستشعار والكاميرات والمايكروفونات ويمكن وصله بالإنترنت، ما يسمح لصاحبه بالتفاعل معه عن بعد، عبر هاتف ذكي.

وقد لقيت النسخة الأولى من «أيبو» التي طرحت في الأسواق في يونيو 1999 نجاحاً كبيراً، وبيعت أول 3 آلاف وحدة منه في اليابان في خلال 20 دقيقة، على الرغم من سعره المرتفع بحدود 250 ألف ين (2300 دولار تقريباً بسعر الصرف الحالي).

وباعت «سوني» أكثر من 150 ألف قطعة في المجموع من هذا الروبوت حتى العام 2006، عندما دفعتها الصعوبات المالية إلى التوقف عن تصنيع هذا السلعة الفاخرة.

وأوضحت «سوني» أمس، أنها لن تعيد فتح «العيادة البيطرية» المخصصة لهذا الكلب الروبوت التي أغلقتها سنة 2014. وستباع النسخة الجديدة من «أيبو» بسعر 198 ألف ين (قرابة 1800 دولار).