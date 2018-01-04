سباق شكرآ محمد بن زايد ‬في بحر ‬الصفوح ‬غداً

دبي (الاتحاد)
أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته وتجهيزاته الفنية لتنظيم سباق «شكراً محمد بن زايد» للقوارب الخشبية السريعة، الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2017-2018، والذي ينطلق في العاشرة صباح غد في شاطئ جميرا «بحر الصفوح».
ويقام السباق تجاوباً مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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ويعقد في الرابعة والنصف عصراً، بالقسم الرياضي في مقر النادي بالميناء السياحي، الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين من أجل التعرف على مسار السباق، وأيضاً شرح التعليمات الخاصة للمتسابقين والرد على كافة الاستفسارات، بحضور محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباق.
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