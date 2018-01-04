سباق شكرآ محمد بن زايد ‬في بحر ‬الصفوح ‬غداً

دبي (الاتحاد)

‬أكمل ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬تحضيراته ‬وتجهيزاته ‬الفنية ‬لتنظيم ‬سباق «شكراً ‬محمد ‬بن ‬زايد» ‬للقوارب ‬الخشبية ‬السريعة، الجولة ‬الثانية ‬من ‬بطولة ‬الإمارات ‬2017-2018، والذي ‬ينطلق ‬في ‬العاشرة ‬‬صباح ‬غد ‬في ‬شاطئ ‬جميرا «‬بحر ‬الصفوح».

ويقام السباق تجاوبا‎ً ‬مع ‬الحملة ‬الوطنية ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬لشكر ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة.

تبدأ‎ ‬إجراءات ‬المشاركة ‬في ‬السباق ‬الكبير ‬اليوم ‬باستكمال ‬التسجيل ‬لجميع ‬القوارب ‬المشاركة ‬وإبراز ‬الوثائق ‬الخاصة ‬بالمتسابقين، ومن ‬ثم ‬بدء ‬إجراءات ‬الفحص ‬الفني ‬والسلامة ‬على ‬القوارب ‬المشاركة ‬اعتباراً ‬من ‬العاشرة ‬صباحاً ‬بمقر ‬النادي ‬في ‬الميناء ‬السياحي ‬وحتى ‬الرابعة ‬عصراً.

ويعقد‎ ‬في ‬الرابعة ‬والنصف ‬عصراً، ‬بالقسم ‬الرياضي ‬في ‬مقر ‬النادي ‬بالميناء ‬السياحي، ‬الاجتماع ‬التنويري ‬بين ‬اللجنة ‬المنظمة ‬والمتسابقين ‬من ‬أجل ‬التعرف ‬على ‬مسار ‬السباق، ‬وأيضاً ‬شرح ‬التعليمات ‬الخاصة ‬للمتسابقين ‬والرد ‬على ‬كافة ‬الاستفسارات، بحضور ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حارب ‬عضو ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي ‬المدير ‬التنفيذي، ‬وهزيم ‬محمد ‬القمزي ‬مشرف ‬عام ‬السباق.