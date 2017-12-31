الخيول والهجن تدشن عام زايد اليوم

منطقة الظفرة (الاتحاد)
تتواصل متعة وروعة المنافسات في مهرجان ليوا الرياضي «تل مرعب» بإقامة سباق عام زايد للخيول العربية الأصيلة اليوم وسباق الهجن التي تزين اليوم الخامس، بحضور ومشاركة قوية لملاك الخيول العربية، وأيضاً ملاك الهجن.
وتنطلق سباقات الهجن بإقامة شوطين لثلاث فئات هي الحقايق واللقايا والفطامين، حيث ستكون البداية مع أشواط الحقايق، ثم الانتقال إلى اللقايا، وبعدها أشواط الفطامين، لمسافة 3 كم وتنطلق المنافسات في الثانية والنصف ظهراً، وتركض المطايا في ميدان تل مرعب للهجن الذي يأتي لكي يكون معلماً مهماً من معالم منطقة التل، وعقب انتهاء منافسات الهجن تنطلق سباقات الخيول العربية الأصيلة التي تم تقسيمها إلى شوطين، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 2100 متر، والشوط الثاني 1400 متر، وتبدأ المنافسة في الرابعة عصراً، وقررت اللجنة المنظمة إطلاق مسمى شوط التحدي على الشوط الأول، وستكون جائزة صاحب المركز الأول سيارة مقدمة من نادي ليوا الرياضي.
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وبين المزروعي أهمية إدراج هذه السباقات في المهرجان، حيث إنها من الرياضات التي يجب المحافظة عليها، وبالتالي أهمية تقديمها في كل منافسة ممكنة، وقال: وجود هذه السباقات يشكل مادة ثرية جداً بالنسبة للمهرجان، ويضيف الكثير من المتعة والإثارة على الفعاليات الموجودة، حلبة وميدان الهجن والخيل التي تم تشييدها في منطقة تل مرعب تتمتع بكل مواصفات الميدان العالمي، الذي سيكون قادراً على استيعاب هذه السباقات.
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