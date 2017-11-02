«أرامكس» تطلق برنامج عضوية «شوب آند شيب فلكس»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أرامكس برنامج العضوية الجديد والحصري «شوب آند شيب فلكس»، استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة حول العالم، وتنامي قاعدة عملائها، والتطور السريع لمتطلبات عملاء التجارة الإلكترونية.

وتتمثل الفائدة الرئيسة لعضوية برنامج «شوب آند شيب فلكس» في طريقة حساب رسوم خدمات الشحن، والتي تعتمد على الدفع فقط لكل 100 غرام بدلًا من نظام الوزن المعتمد لكل 500 غرام، مما يسمح للعملاء بتوفير ما يصل إلى 90% من تكاليف الشحن مقارنة بالخدمات المماثلة.

كما توفر العضوية للعملاء العديد من المزايا الإضافية.

وقال حسن ميكائيل، رئيس قسم خدمات التجارة الإلكترونية لدى أرامكس: «نحن سعداء بإطلاق برنامج العضوية الجديد «شوب آند شيب فلكسى»، ونظراً للإقبال المتزايد من قبل عملائنا، فقد رغبنا بتزويدهم بحلول مبتكرة، تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم عند التسوق الإلكتروني.