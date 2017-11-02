دبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة محفظة العقارات الاستثمارية لـ «الإمارات ريت» حاجز الـ3 مليارات درهم خلال الربع الثالث من عام 2017، في أعقاب الاستحواذ على «مركز الأعمال الأوروبي» في «مجمع دبي للاستثمار». وبحلول 30 سبتمبر 2017، بلغت قيمة المحفظة 844.6 مليون دولار أميركي، بنمو نسبته 13.9%، مقارنة مع 741.6 مليون دولار أميركي في 30 سبتمبر 2016.

وارتفع صافي الأصول إلى 519.4 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 1.73 دولار أميركي للسهم الواحد، (مقارنة مع 480.7 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 1.60 دولار أميركي للسهم الواحد بنهاية 30 سبتمبر 2016). ووصلت مكاسب إعادة التقييم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 37.6 مليون دولار، أي بنمو نسبته 38%، مقارنة مع 27.4 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ارتفاع قيمة العقارات في المحفظة.

وشهد الدخل الإيجاري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ارتفاعاً بنسبة 21.5%، ليصل إلى 39.3 مليون دولار، مقارنة مع 32.4 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع السبب وراء هذا النمو بشكل رئيس إلى تزايد وتيرة تأجير وحدات مكتبية جديدة في برج «إنديكس تاور»، إضافة إلى الدخل المحقق من تأجير «مدرسة جبل علي» و«مدرسة بريتيش كولومبيا الكندية الدولية». وارتفعت رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى خلال الفترة، لتصل إلى 4.6 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 4.0 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من عام 2016.

وارتفع الدخل الإيجاري في الربع الثالث من عام 2017، بنسبة 21.4%، ليصل إلى 13.9 مليون دولار أميركي (مقارنة مع 11.4 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2016)، كما ارتفعت رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى بنسبة 35% إلى 1.7 مليون دولار أميركي، وبالتالي ارتفع الدخل من محفظة العقارات الاستثمارية إلى 15.6 مليون دولار أميركي (مقارنة مع 12.7 في الربع الثالث من 2016). ووصل صافي الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إلى 49.9 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل نمواً بنسبة 42.2% على أساس سنوي.2016).