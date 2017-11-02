الأسهم المحلية تتماسك أمام جني أرباح «القيادية»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية أمام عمليات جني أرباح تعرضت إليها الأسهم القيادية المدرجة بالأسواق خلال جلسة تعاملات أمس، فيما تباينت إغلاقات المؤشرات المالية بين ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 0.12% بفعل مشتريات سهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول»، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.03% بعدما استهدفت ضغوط بيع عدد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 353.6 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 121.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2606 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 63 شركة مدرجة، ارتفعت منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.12% ليغلق عند مستوى 4485 نقطة، مسجلاً تداولات بقيمة بلغت 190.5 مليون درهم، تمت على كميات تجاوزت الـ 38.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 638 صفقة، حيث تعامل المستثمرون على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد تعرض لضغوط بيع وعمليات جني أرباح تمت على عدد من الأسهم القيادية خلال جلسة تعاملات أمس، إلا أن المؤشر تماسك مع نهاية الجلسة بدعم من ارتفاع سهم «إعمار»، ليغلق منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.03% عند مستوى 3634 نقطة، بقيمة تعاملات بلغت 163.1 مليون درهم، وكميات تداولات تجاوزت الـ 82.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1968 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفعت منها 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.