«الإسلامي» للأغذية تفتتح أكبر مصانعها بالمنطقة في الشارقة

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة الإسلامي للأغذية الحلال أكبر مصانعها في الشرق الأوسط في المنطقة الحرة بالحمرية بإمارة الشارقة، وقص صالح سعيد لوتاه رئيس مجلس الإدارة في الشركة، شريط افتتاح المصنع خلال حفل أقيم خصيصاً لهذه المناسبة. ويشغل المصنع مساحة 10 آلاف قدم مربعة، ليكون بذلك أكبر مصانع الأغذية للعلامة التجارية وأكثرها تطوراً، ويستكمل المصنع الجديد مرافق الشركة اللوجستية القائمة في مجمع دبي للاستثمار.

وسيوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل جديدة، ويتوقع أن يزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 150% لتصل إلى 18 آلاف طن متري سنوياً من منتجات اللحوم المعالجة الحلال، ويمكّن المصنع الحديث شركة «الإسلامي للأغذية» من تقديم حلول جديدة مثل «مطبخ ع الهواء» لخدمات الطعام على متن الطائرات، وحلول «سوس فايد» لقطاع الضيافة.