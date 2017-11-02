36 مليار دولار حجم سوق التصميم الإماراتية بحلول 2019

دبي (الاتحاد)

يصل حجم سوق التصميم الإماراتية إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2019، بنمو قدره 13% عن حجم السوق في العام الجاري، الذي يبلغ 32 مليار دولار، وفقاً لتقرير أصدره مجلس دبي للتصميم والأزياء أمس، وأرجع التقرير هذا النمو، للتصميم المعماري المبتكر ومشروعات التصميم الداخلي التي يجري العمل فيها بالمنطقة.وفي المقابل يُتوقع أن تنمو سوق التصميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل قيمتها إلى 148 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي تنمو فيه سوق التصميم الداخلي بسرعة تفوق المتوسط العالمي بسبع مرات.

واعتبر خبراء في تصريحات بمناسبة الاستعدادات لانعقاد معرض الخمسة الكبار في دبي أواخر نوفمبر الجاري، أن استفادة المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي من الابتكارات المهمة، مثل مادة اللباد، ستسهم في إثراء أعمالهم وتدعم النمو الحاصل في سوق التصميم.

وقال سانتوش ڤاليل، مدير المبيعات في شركة الاستشارات العالمية المختصة في المعمار والتصميم «هنتر دوجلاس» إن الشرق الأوسط عموماً والإمارات على وجه التحديد، مركزان عالميان يبرز فيهما بوضوح كيف يمكن للهندسة المعمارية والتصميمات المبتكرة «أن تغيّر طريقة العمل والمعيشة واللهو»، وأضاف: «بوسع المصممين عند زيارة معرض الخمسة الكبار في دبي أن يلمسوا كيف يمكن أن تتيح مادة اللباد عند استخدامها في مشاريع الهندسة المعمارية بُنىً مريحة وفعالة ذات تكلفة معقولة، سواء في الملاعب الرياضية أو أبراج المكاتب أو محطات المترو».