اكتمال «عزيزي مينا» في الربع الأخير من 2018



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) يكتمل مشروع «عزيزي مينا» في منطقة نخلة الجميرا خلال الربع الأخير من العام المقبل، حسب ما أعلنت شركة «عزيزي» للتطوير العقاري أمس. وتقدر الاستثمارات في المشروع بـ780 مليار درهم وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 11.244 متر مربع ويتكون من 128 شقة فندقية مزودة بأفضل الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية، منها شقق ذات غرفة نوم واحدة، وشقق ذات غرفتين، وشقق ذات ثلاث غرف إضافة إلى شقق البنتهاوس، ويقع المشروع بالقرب من دبي مارينا وشاطئ الجميرا ومراكز الأعمال مثل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت. ويتوقع أن يكون مشروع «عزيزي مينا» من أفضل المشاريع العقارية في منطقة نخلة الجميرا عقب إنجازه، وسوف يضيف هذا المشروع الجديد معايير جديدة في التخطيط والتصميم والبيئة الطبيعية ونمط الحياة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا المشروع مكاناً مثالياً للقاطنين فيه مع إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء المفتوحة فضلاً عن الاستمتاع بكل وسائل الراحة العصرية.