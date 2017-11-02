«الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم» ‬تستقبل ‬طلبة من ‬«مصدر»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بمقرها في الطويلة، ستة وعشرين من طلبة الدكتوراه والماجستير من معهد مصدر، تم اصطحابهم في جولة ميدانية داخل مصاهر الشركة، كما قدمت لهم تعليمات السلامة قبل أخذهم إلى الموقع وشرح عمليات الشركة.تضمنت الزيارة جولة في محطة الطاقة، والمسبك ومصنع الكربون، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الطلبة التقنية من قبل المسؤولين وفريق العمل في الشركة.

وجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، ولديها العديد من العلاقات مع مؤسسات أكاديمية دولية ومحلية.