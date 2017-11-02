«المرفأ للطاقة» تبيع محطة توليد طاقة وتحلية مياه

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة المرفأ للطاقة الكهربائية، التابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، طرح مزايدة لبيع إحدى محطات تحلية وتوليد الطاقة التابعة للشركة، وتشمل عدداً من المعدات التي تم إخراجها من الخدمة، من مولدات كهربائية تعمل بالغاز، ووحدات تحلية المياه، وعدد من التوربينات الغازية، والغلايات، وملحقاتها، بالإضافة إلى مخزون قطع غيار، وكميات من وقود الديزل، ومواد خردة بحالتها الراهنة، وما يلزم من أعمال هدم المباني، وإزالة المخلفات الناجمة عن ذلك.وأوضحت الشركة أن بإمكان الراغبين في المزايدة معاينة المعدات والحصول على مستندات المزايدة في محطة كهرباء العين الواقعة في مدينة المرفأ خلال ساعات الدوام الرسمي، مع ضرورة تقديم خطاب ضمان بنكي يساوي 5 بالمئة من قيمة المزايدة.وقال مدير عام شركة المرفأ، المهندس عارف حسن عبدالله، إن عملية البيع تأتي في إطار جهود الشركة الهادفة إلى الاستفادة من المعدات المستعملة الخارجة من الخدمة، واستغلالها في زيادة كفاءة الإنتاج بما يتفق مع خطة أبو ظبي بشأن قطاع ماء وكهرباء مستدام، يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

يذكر أن مدة صلاحية العرض 180 يوماً من تاريخ تقديم العرض، وعلى المزايد أن يقدم مظروفين مستقلين، أحدهما فني، والآخر مالي، حيث حددت الشركة الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 28 نوفمبر 2017 آخر موعد لتقديم العروض.