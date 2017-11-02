19.72 مليون مشترك في الهاتف المتحرك بنهاية سبتمبر

أبوظبي (وام)

بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك نحو 19.72 مليون مشترك في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الاتصالات المتكاملة، وهما المشغلان الوحيدان في قطاع الاتصالات المحلي.

ويظهر تحليل حركة النشاط الخاص بهذه الخدمة نمو عدد المشتركين في الهاتف المتحرك سواء بنظام الفاتورة أو الدفع المسبق بنسبة 2.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016 الذي بلغ فيه عدد المشتركين 19.28 مليون مشترك.

وتوزع عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك، بواقع 10.6 مليون مشترك لشركة اتصالات مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين وصل عددهم نحو 9.11 مليون لشركة الاتصالات المتكاملة.

وتشكل خدمة الهاتف المتحرك المصدر الرئيس لأكثر من 80% من إيرادات المشغلين في قطاع الاتصالات، في حين تأتي بقية الإيرادات من الخدمات الأخرى، مثل البيانات والإنترنت والهاتف الثابت.

ووفقاً لأحدث الأرقام، فقد بلغ إجمالي إيرادات شركتي «اتصالات» و«دو» 47.74 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، منها 38.18 مليار درهم لشركة اتصالات، ونحو 9.55 مليار درهم لشركة الاتصالات المتكاملة.

وعلى صعيد الربحية، فقد بلغت للمشغلين 7.7 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي، بنمو نسبته 1.3%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.

وفي الغالب، فإن ارتفاع الربحية في القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري يعود بسبب زيادة هامش الأرباح التشغيلية.