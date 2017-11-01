بالصور.. «حفل اعتذار» بريطاني للفلسطينيين بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 وكالات نظم فنان الشارع البريطاني بانكسي مراسم "اعتذار" بمناسبة الذكرى المئة لوعد بلفور الذي مهد لقيام دولة إسرائيل، في فندقه في مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وشارك خمسون طفلا فلسطينيا جاؤوا من مخيمي عايدة والدهيشة للاجئين الفلسطينيين في المدينة، في حفل شاي بريطاني تقليدي استضافته ممثلة ارتدت قناعا عليه صورة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية. وارتدى الأطفال خوذات عليها العلم البريطاني وأثار خرق للرصاص، بينما تم نصب إعلام بريطانية متلفة في المنطقة. وقال الفنان البريطاني في بيان إن "النزاع جلب الكثير من المعاناة للناس على الجانبين. ليس من الملائم الاحتفال بالدور البريطاني فيه". وأزاحت "الملكة" الستار عن لوحة اسمنتية حفر عليها "ا ر، آسفة" في اشارة إلى الحرفين الأولين من اسم الملكة "اليزابيث ريجينا". ... المزيد