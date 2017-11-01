«الوطني للإعلام» يطلق فعالية «أقلام إماراتية» بـ «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

يشارك «المجلس الوطني للإعلام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 36 والذي تنطلق فعالياته بمركز «إكسبو الشارقة» اليوم وتستمر حتى 11 نوفمبر الجاري؛ بهدف إبراز دوره في مجال تنظيم قطاع الإعلام، وتعزيز صناعة النشر والمحتوى الإعلامي في الدولة.

تأتي مشاركة «المجلس الوطني للإعلام» في المعرض للتعريف بدوره التنظيمي والتشريعي لقطاع الإعلام خاصة بعد صدور قراري مجلس الوزراء بشأن المحتوى الإعلامي والتراخيص الإعلامية.

ويطلق المجلس خلال المعرض فعالية «أقلام إماراتية»، التي تتيح الفرصة لعدد من الكتاب الإماراتيين وبالتعاون مع الناشرين ودور النشر، لتوقيع كتبهم الجديدة في منصة المجلس بهدف إبراز أعمالهم الأدبية الوطنية وتعريف الزوار بها.

ويشارك المجلس أيضاً بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والإعلامية، بما ينسجم ودوره في دعم التنمية الثقافية وإبراز دور الدولة ومكانتها كمنصة مثالية لدعم الأدباء والمبدعين وتطوير صناعة النشر.

وتشتمل الفعاليات على مجموعة من ورش العمل، من بينها ورشة بعنوان «كيف تحمي كتابك»، وتركز محاورها على كيفية حماية الأعمال الأدبية من القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وينظم المجلس بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين ورشة عمل بعنوان «التصنيف العمري للمحتوى»، والتي تستعرض نظام التصنيف العمري أمام مجموعة من الناشرين من أعضاء الجمعية إضافة إلى ورشة عمل أخرى بعنوان «كيف تحول الرواية إلى فيلم».

ويقدم المجلس من خلال مركز سعادة المتعاملين بمنصته M10 بالقاعة رقم 5 خدماته للمتعاملين من زوار المعرض، وذلك من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساء طوال أيام المعرض.