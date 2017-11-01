«كتَّاب رأس الخيمة» يُحيي يوم العلم بقصائد حب

رأس الخيمة (الاتحاد)

احتفى فرع كتَّاب رأس الخيمة مساء أمس «بيوم العلم الوطني» في أمسية شعرية خاصة، شارك فيها كوكبة من شعراء وكتاب الإمارة الذين توقفوا في قصائدهم الشعرية عند معاني العزة والكرامة الوطنية التي ينسجها يوم العلم في نفوسهم.

وتحدث أحمد عيسى العسم نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات رئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، في بداية الأمسية عن معاني الواجب الوطني الكامنة في رمزية الاحتفال بيوم العلم، وما يعنيه له هذا اليوم كشاعر ألهمه في رسم قصائد وطنية تعبر عن مشاعره الخاصة بمفاهيم الاعتزاز والفخار، منها قصيدة «فوق بيتنا علم»، والتي تدعو إلى الافتخار، والاعتزاز بوطن المحبة والخير.

كما تغنت القصائد المشاركة لكل من د هيثم الخواجة المسؤول الثقافي في فرع الاتحاد، وفاطمة المعمري وناصر البكر الزعابي والشاعر عبدالله محمد السبب أعضاء فرع الاتحاد، بنبض محبة يوم العلم، ودلالاته المعنوية لكل منهم، وما يعنيه لهم من مشاعر اعتزاز ومحبة.

أما الناقدة الأدبية والكاتبة عبير الحوسني، فتوقفت بالشرح عند رمزيات الاحتفال بيوم العلم، وأشارت في حديثها إلى أن للعلم رمزيات، وهذه الرمزيات تختلف من شاعر إلى شاعر حسب دفقته الشعرية، وارتباطه بالأرض الأم.