واسيني الأعرج: سأحضر بسيرتي الذاتية

الشارقة (وام)

أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج أن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق دورته الـ36 اليوم بمركز إكسبو الشارقة يعتبر جسراً حيوياً يربط الثقافة العربية بالعالمية.

وأعرب الأعرج عن سعادته الكبيرة لتواجده في الدورة الـ36 من المعرض، وقال إنه عندما نتأمل قائمة ضيوف المعرض نلمس بوضوح العينة المختارة لتنشيط فعالياته المرتبطة بالراهن الثقافي وبالتاريخ وحتى بالفئة التي كثيراً ما تهمل الطفولة التي تشكل جيل الغد، وهي جزء حيوي من رواد المعرض، وأكد إن المعرض أصبح جسراً حيوياً يربط الثقافة العربية بالعالمية، فالكثير من التجارب الثقافية والأدبية والحضارية والإنسانية لها مكان مهم في معرض الشارقة لأننا ندرك جيداً أننا لسنا الوحيدين في هذا العالم، فهناك سياق عالمي ننتمي له بقوة الفعل الإبداعي والشراكة الإنسانية.

وأوضح الأعرج أن مشاركته في هذا الحدث العالمي ستكون حول السيرة الذاتية التي أصبحت اليوم تشكل مادة حيوية وكبيرة في السياق الأدبي، وهو نوع خاص يستحق أن نهتم به، فهو يقف على حافتين حافة الأدب وحافة التاريخ، وعندما نتكلم عن أنفسنا نحن نؤرخ أيضاً لزمن ولفترة ولوضع أيضا لكن للسيرة الذاتية حدودها وسلبياتها عندما تتحول إلى استعراض للفتوحات الفردية التي قام بها شخص من الأشخاص، وينسى صاحب الكتاب أن السيرة الذاتية هي أولاً مقاسمة لتجربة ذاتية وإنسانية وثقافية وصلت إلى نقطة محددة مع المجتمع القرائي الذي يريد أن يعرف الشيء الكثير عن الإنسان وظروفه بعد أن تعرف على نمط الكتابة.

وأوضح أنه سيتحدث خلال المعرض عن تجربته الشخصية في كتابة السيرة الذاتية من خلال روايته السيرية «سيرة المنتهى/ عشتها كما اشتهتني» الصادرة عام 2015 وفيها يتحدث عن رحلته الحياتية والثقافية في أفق إنساني ومن خلال قضايا إنسانية وفلسفية من دون أن ينغلق النص على نفسه.