واسيني الأعرج: سأحضر بسيرتي الذاتية

الشارقة (وام)
أكد الروائي الجزائري واسيني الأعرج أن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق دورته الـ36 اليوم بمركز إكسبو الشارقة يعتبر جسراً حيوياً يربط الثقافة العربية بالعالمية.
وأعرب الأعرج عن سعادته الكبيرة لتواجده في الدورة الـ36 من المعرض، وقال إنه عندما نتأمل قائمة ضيوف المعرض نلمس بوضوح العينة المختارة لتنشيط فعالياته المرتبطة بالراهن الثقافي وبالتاريخ وحتى بالفئة التي كثيراً ما تهمل الطفولة التي تشكل جيل الغد، وهي جزء حيوي من رواد المعرض، وأكد إن المعرض أصبح جسراً حيوياً يربط الثقافة العربية بالعالمية، فالكثير من التجارب الثقافية والأدبية والحضارية والإنسانية لها مكان مهم في معرض الشارقة لأننا ندرك جيداً أننا لسنا الوحيدين في هذا العالم، فهناك سياق عالمي ننتمي له بقوة الفعل الإبداعي والشراكة الإنسانية.
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وأوضح أنه سيتحدث خلال المعرض عن تجربته الشخصية في كتابة السيرة الذاتية من خلال روايته السيرية «سيرة المنتهى/ عشتها كما اشتهتني» الصادرة عام 2015 وفيها يتحدث عن رحلته الحياتية والثقافية في أفق إنساني ومن خلال قضايا إنسانية وفلسفية من دون أن ينغلق النص على نفسه.