31.5 مليار درهم نفقات الحكومة الاتحادية خلال 9 أشهر

حاتم فاروق (أبوظبي)

سجلت نفقات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية 31.458 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير الأداء المالي للحكومة الاتحادية الصادر أمس عن وزارة المالية.

وأكد التقرير أن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية أنفقت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمة النفقات الاتحادية في الربع الثاني نحو 12.7 مليار درهم، بينما سجلت النفقات الحكومية خلال الربع الثالث نحو 10.8 مليار درهم.

ووفقاً للتقرير، فقد استحوذت الخدمات العمومية العامة من منح ومنافع اجتماعية ومصارف أخرى على الحصة الأكبر بواقع 10.4 مليار درهم وبما يشكل 33%، تلتها وزارة الداخلية بواقع 6.7 مليار درهم، بما نسبته 21% من إجمالي النفقات.

وكشف تقرير الأداء المالي أن الحكومة الاتحادية أنفقت على التعليم خلال 9 أشهر ما قدره 3.5 مليار درهم، بما نسبته 11% من إجمالي المصروفات، فيما بلغت نفقات وزارة الصحة 2.6 مليار درهم تعادل نسبة 8.2%.