«دبي للثقافة» تعرّف بمبادراتها وبرامجها



تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن مشاركتها في الدورة السادسة والثلاثين لـ«معرض الشارقة الدولي للكتاب». وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون: «تفخر دبي للثقافة بالمشاركة مجدداً في هذا الحدث الثقافي الذي يكتسب شهرة محلية وإقليمية واسعة، بما يؤكد اهتمامنا بالقراءة والمعرفة والترويج لهما في المجتمع، كما تعكس حرصنا على تسجيل حضور مميز لنا في المحافل الثقافية المختلفة. وسنتخذ من معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة للتعريف بمبادراتنا الرائدة لإبراز ثقافتنا والحفاظ على تراثنا من خلال تقديم برامج ثقافية متعددة تهم أفراد المجتمع كافة، لاسيما أنها ستكون باللغتين العربية والإنجليزية».