«الوطني الاتحادي» يعرض أدلة بحوث ودراسات الشُعبة البرلمانية

أبوظبي (وام)

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. وتأتي المشاركة في إطار جهود المجلس لتنفيذ أهداف ومبادرات استراتيجيته البرلمانية، والتي تستهدف بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات والمعرفة، وتفعيل الشراكة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر الثقافة البرلمانية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ويهدف المجلس من المشاركة إلى تعزيز الوعي باختصاصات المجلس الدستورية التشريعية والرقابية والسياسية، والتعريف بدور وإنجازات المجلس منذ تأسيس الاتحاد في دعم مسيرة بناء وتطوير مختلف قطاعات الدولة وخدمة مصالح الوطن والمواطنين.

وتعد المشاركة في فعاليات المعرض نافذة مهمة للمجلس لتعكس الصورة الحقيقية لطبيعة وتطور الحياة البرلمانية في الدولة من خلال عرض الإصدارات التي تعكس مسيرة عمل المجلس منذ عقد أول جلسة عام 1972 وإنجازاته ومشاركته في عملية التطور التي تشهدها الدول، فضلاً عن إنجازاته خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015.

وتضم قائمة الإصدارات التي يعرضها المجلس أدلة بحوث ودراسات الشُعبة البرلمانية، وإعداد الكلمات البرلمانية والتحليل القانوني ونصوصه وكتاب زايد والمجلس الوطني الاتحادي، وخطابات صاحب السمو رئيس الدولة وصياغة وتحليل بنية النص القانوني، مقاربة في الاتجاهات البرلمانية الحديثة، بجانب تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية والدور السياسي للمجلس الوطني الاتحادي الدبلوماسية البرلمانية - إنجازات مضيئة ووقائع ندوة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوراق برلمانية خصوصية الإعلام البرلماني بين الواقع والتأصيل، فضلاً عن تقارير ترصد إنجازات المجلس لدى فصوله التشريعية المختلفة وكتيبات توثيق مسيرة الحياة البرلمانية وتطورها.