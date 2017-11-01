الشارقة (وام)
تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، جاهزية معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تبدأ فعالياته اليوم «الأربعاء» في إكسبو الشارقة.
واطلع سموه على سير العمل بأجنحة دور النشر المشاركة في المعرض وقاعات العارضين، ووجّه بتوفير احتياجات المشاركين في الدورة الحالية.
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وتنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الـ 36 للمعرض برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.
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