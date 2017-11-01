  • الأربعاء 12 صفر 1439هـ - 01 نوفمبر 2017م

ينطلق اليوم بـ 2600 فعالية و1.5 مليون عنوان

سلطان القاسمي يتفقد الاستعدادات النهائية لـ«الشارقة الدولي للكتاب»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017

الشارقة (وام)

 تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، جاهزية معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تبدأ فعالياته اليوم «الأربعاء» في إكسبو الشارقة.

 واطلع سموه على سير العمل بأجنحة دور النشر المشاركة في المعرض وقاعات العارضين، ووجّه بتوفير احتياجات المشاركين في الدورة الحالية.

 واطمأن صاحب السمو حاكم الشارقة كعادته عشية يوم المعرض على جميع ترتيبات المعرض، واستمع للناشرين للتأكد من رضاهم التام وعدم وجود أية نواقص.

 وتنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الـ 36 للمعرض برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.

 رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال تفقده جاهزية المعرض، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وخالد بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين والقائمين على المعرض. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 