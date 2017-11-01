الشارقة (وام)

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، جاهزية معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تبدأ فعالياته اليوم «الأربعاء» في إكسبو الشارقة.

واطلع سموه على سير العمل بأجنحة دور النشر المشاركة في المعرض وقاعات العارضين، ووجّه بتوفير احتياجات المشاركين في الدورة الحالية.

واطمأن صاحب السمو حاكم الشارقة كعادته عشية يوم المعرض على جميع ترتيبات المعرض، واستمع للناشرين للتأكد من رضاهم التام وعدم وجود أية نواقص.

وتنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الـ 36 للمعرض برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.