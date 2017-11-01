«مشبك أحذية» للموسيقار «موتسارت» بـ14.5 ألف دولار

فيينا (د ب أ)

باعت دار مزادات في فيينا، مشبك أحذية خاصاً بالموسيقار النمساوي الراحل، «فولفجانج أماديوس موتسارت»، بمبلغ 12 ألفاً و500 يورو (14 ألفاً و500 دولار)، وذلك بعد أن ظلت تتوارثه أجيال من عائلة صانع أحذية الفنان الشهير، منذ القرن الثامن عشر.

كان سعر البيع أعلى بكثير من القيمة المقدرة، التي تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف يورو، والتي حددتها دار «دوروثيوم» للمزادات.

وقالت متحدثة باسم دار المزادات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الثلاثاء: «إن المشتري الذي أتم عملية الشراء، مساء أمس الأول الاثنين، رغب في عدم الكشف عن هويته».

ومن المقرر أن يحصل المشتري مجهول الهوية، على المشبك المعدني، بالاضافة إلى خطاب بخط اليد، يثبت عراقة القطعة المعدنية.

وفي الخطاب، كتبت ماري بوين أن مشبك الأحذية ظلت تتوارثه أجيال متعاقبة، بدأت عند جدها الأكبر، ماتياس نولر، صانع الأحذية الذي كان يقوم بتصنيع أحذية موتسارت في فيينا.