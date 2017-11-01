لافروف: لا دليل على تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية

موسكو (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس عدم وجود «أي دليل» على تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يتسارع التحقيق في القضية في واشنطن حيث وجهت اتهامات إلى ثلاثة من أعضاء فريق حملة الرئيس دونالد ترامب. وقال لافروف في مؤتمر صحفي «يتهموننا بلا أي دليل بالتدخل في الانتخابات، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل وفي دول اخرى».

وسخر لافروف من الاتهامات لبلاده قائلا إن هناك تقارير تفيد «أننا لا نتدخل في الانتخابات فقط، بل كذلك نتلاعب بالطقس ونتسبب بفيضانات، الجميع يحب التحدث ولكن لا أحد قادر على تقديم أي حقائق».

من جهته، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا أساس لأي اتهامات بحق موسكو. وقال ديمتري بيسكوف «دحضنا هذه الاتهامات منذ البداية ونكرر ذلك الآن».