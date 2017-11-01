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بوتشيمون فجأة في بلجيكا.. والحرس المدني يداهم مقرات الشرطة الإقليمية

محكمة إسبانية تلغي إعلان كتالونيا الاستقلال
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017

عواصم (وكالات)

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس، إعلان استقلال كتالونيا، استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وقال مصدر قضائي: «إن هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال الذي تبناه الجمعة البرلمان الكتالوني».

وفي وقت سابق، داهمت قوات الحرس المدني الإسباني، أمس، مقار مختلفة لقوات الشرطة المحلية في إقليم كتالونيا «موسوس دى اسكوادرا»، حيث بدأ سريان الحكم المباشر للحكومة المركزية الإسبانية على الإقليم.

وصادرت الشرطة الوطنية مواد مختلفة تتعلق بالاستفتاء الذي أجرى في أول أكتوبر حول الاستقلال عن إسبانيا، بحثاً عن أدلة على اتصالات مع السلطات الإقليمية خلال الاستفتاء.

وبالإضافة إلى المقر الرئيس للشرطة الكتالونية في ضاحية ساباديل ببرشلونة، تم أيضاً اقتحام مراكز للشرطة في جيرونا وتاراجونا.

وقد تم الحصول على الوثائق لتأكيد الاتهامات التي وجهت للشرطة الكتالونية بأنها، من خلال تقاعسها المتعمد، خالفت أوامر الحكومة المركزية بغلق المدارس ومراكز الاقتراع الأخرى في الإقليم، ويواجه قائد الشرطة السابق جوزيف لويس تابيرو حالياً تهمة إثارة الفتنة. ... المزيد
     
 