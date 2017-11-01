غواصات روسية تقصف مواقع «داعش» بدير الزور بـ «كاليبر»

عواصم (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن غواصة «فيليكي نوفجورد» وجهت من تحت الماء في البحر الأبيض المتوسط، رشقة من صواريخ «كاليبر» المجنحة ضد قوات تنظيم «داعش» في ريف دير الزور شرق سوريا، وقتل 4 أطفال جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام وسقطت أمام مدرسة في إحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فكرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري المتوقع منتصف فبراير المقبل في منتجع سوتشي الروسي، لا تنافس جهود التسوية في إطار الأمم المتحدة، بل تسعى لتوسيع مشاركة السوريين في العملية السياسية، بعدما دعت موسكو أكراد سوريا للمشاركة فيه.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن نتيجة الضربات كانت تدمير مراكز تحكم وتحصينات مع تجمعات للمقاتلين ومستودع للأسلحة، قائلة في بيان «وجهت غواصة فيليكي نوفجورد في 31 أكتوبر 2017، من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، ضربات بصواريخ مجنحة على أهداف مهمة لمقاتلي داعش في دير الزور».
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من جهة أخرى، قتل 4 أطفال وامرأة أمس، جراء قذيفة أطلقتها قوات النظام وسقطت أمام مدرسة في إحدى بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، ومصدر طبي «سقطت القذيفة التي أطلقتها قوات النظام أمام مدخل المدرسة في مدينة جسرين أثناء انصراف الطلاب، موقعة 5 قتلى هم 4 أطفال من التلاميذ وامرأة».
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وأكد أن المؤتمر يسعى لتوسيع دائرة المشاركين في عملية التسوية عبر ضم أطياف جديدة من المجتمع السوري إليها. وأعرب لافروف عن رغبة موسكو في الحصول على توضيحات من باريس بشأن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمتعلقة بإنشاء مجموعة اتصال جديدة حول سوريا.وفي السياق ذاته، قال بدران جيا كورد المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية بشمال سوريا أمس، إن روسيا دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا لحضور مؤتمرها المقترح الذي يضم السوريين من مختلف الطوائف والأعراق، والذي من المتوقع أن يعقد في سوتشي الروسية. وأضاف: «ندرس الموضوع ولحد الآن الموقف إيجابي»، موضحاً أنهم تلقوا الدعوة خلال اجتماعات مع مسؤولين روس في شمال سوريا الشهر الماضي، وأنهم يؤيدون الفكرة إذ تأتي كمسعى للتوصل لنهاية سياسية للصراع.
ووجهت روسيا الدعوة أمس إلى 33 جماعة وحزباً سياسياً سورياً لحضور «المؤتمر السوري للحوار الوطني»، وأعلن السفير السوري في الأمم المتحدة استعداد النظام للمشاركة في المؤتمر.