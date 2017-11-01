«السلطة» تستلم معابر غزة اليوم وتتسلم أقسام الجباية

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلن مسؤول فلسطيني أن الحكومة الفلسطينية بصدد استلام معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء بموجب اتفاق المصالحة مع حركة «حماس» برعاية مصر مؤخرا.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، إن الحكومة «تؤكد جاهزيتها لاستلام معابر قطاع غزة بشكل شامل وكامل وفعلي صباح اليوم بما في ذلك معبر رفح الذي سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه، وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين».

وذكر الشيخ أنه سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما كان قبل تاريخ 14 يونيو عام 2007، ابتداءً من 15 من الشهر المقبل «بالتنسيق الكامل مع الأشقاء المصريين وكافة الجهات ذات الصلة».

وأكد الشيخ على «مراعاة المستجدات الأمنية لجمهورية مصر ودولة فلسطين». كما شدد على أهمية «إزالة العقبات والنقاط غير القانونية التي وجدت بعد تاريخ منتصف عام 2007، وبما يساهم في تسهيل حركة السفر للمواطنين وحرية حركة التجارة من وإلى القطاع».