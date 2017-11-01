الكويت تدعو لمعالجة دولية لانتهاكات حقوق الروهينجيا

نيويورك (وام)

أكدت دولة الكويت ضرورة تطبيق توصيات الأمم المتحدة بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق أقلية الروهينجا، والتوصل إلى نهج أكثر شمولاً لبناء السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة -الاجتماعية والإنسانية والثقافية - ضمن أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أكدت الكلمة أن الكويت تتابع بقلق وحزن بالغين استمرار أزمة لاجئي الروهينجا في ميانمار وما تعانيه الأقلية من تزايد أعمال العنف التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.