الجيش المصري يصفي إرهابيين شاركوا في هجوم الواحات

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري، أمس، القضاء على عدد من الإرهابيين المشاركين في استهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، قبيل أيام، وقال بيان صدر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناء على معلومات مؤكدة عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم».

وتابع البيان: «أسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية، فيما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع قوات الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة».

إلى ذلك، قالت مصادر إن الأجهزة الأمنية تمكنت أمس من تحرير نقيب الشرطة محمد الحايس الذي كان مختفياً منذ الحادث الإرهابي الذي شهده طريق الواحات وتردد على نطاق واسع تكهنات باختطافه من قبل الإرهابيين. وطبقاً للمصادر التي فضلت حجب هويتها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير النقيب محمد الحايس على الحدود مع ليبيا، وأكدت أسرة النقيب محمد الحايس، أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من وزارة الداخلية، يؤكد عودة نجلها.وأشار أفراد أسرة النقيب الذي تم تحريره من خاطفيه الإرهابيين، إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من إصابة في ساقه.