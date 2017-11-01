قرقاش: آن الأوان لتخرج الدوحة من مرحلة الإنكار

أبوظبي (الاتحاد)

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، قطر إلى الخروج من مرحلة الإنكار، مؤكداً أن البيان الأميركي القطري الذي صدر بشأن تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة، يعد دليلاً علي صحة مخاوف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن دعم الدوحة للتطرف والإرهاب. وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «البيان الأميركي القطري حول الإرهاب دليل أن مخاوفنا بشأن دعم الدوحة للتطرف والإرهاب مؤسسة على أدلة، آن الأوان لتخرج الدوحة من مرحلة الإنكار».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق مع قطر لمراقبة تدفق أموال تبرعاتها، والتي تصل إلى الإرهابيين من «القاعدة وداعش وحزب الله، وجبهة النصرة»، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده للمقاطعة العربية، التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب. وأصدرت الولايات المتحدة وقطر بياناً مشتركاً بعد الزيارة التي قام بها ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي، للدوحة للقاء كبار المسؤولين فيها. وكشف البيان الاتفاق بين الجانبين على تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة، منها.