مركز كندي: حمد بن جاسم يعترف بجرائمه

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «موندياليزاسيون» البحثي الكندي، عن دور قطر في تخريب الدول العربية، والعلاقات المشبوهة التي تربط الدوحة بإسرائيل وجماعة الإخوان الإرهابية وإيران، مستنداً إلى تصريحات متناقضة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، والتي عكف المركز على تحليلها.

وتحت عنوان «قطر حان وقت الاعتراف»، أشار المركز البحثي الكندي إلى تصريحات رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، عام 2016 خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية قائلاً: «أريد أن أقول شيئاً للمرة الأولى، عندما قررنا، التدخل في سوريا عام 2012، كان لدينا (القادة القطريين) الضوء الأخضر لإجراء عمليات استخباراتية في سوريا، لأن السعودية رفضت التدخل في ذلك الوقت». وتابع ابن جاسم: «وجدنا أنفسنا في سباق محموم إذا لم نتحرك بسرعة».

وفي ليبيا، أوضحت الورقة البحثية أن «ابن جاسم لخص، دون خجل، ما فعلته الدوحة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بتدمير ليبيا، في جملة إنشائية قائلاً: «كان هناك العديد من الطهاة، لذا دمر الطبق»، مشيراً إلى الأطراف المستفيدة من سقوط النظام الليبي السابق.

وأشار المركز البحثي إلى أن ابن جاسم لم يقل خلال حديثه إن الضوء الأخضر هو الإذن الأميركي-الصهيوني، والذي تحول إلى ضوء أحمر، بسبب الجرائم التي ارتكبتها قطر في سوريا، وبالتعاون والتنسيق مع تركيا، وحركة حماس، وتنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين، في الوقت الذي فشلوا فيه في تدمير تنظيم «داعش» الإرهابي، ولا حتى النظام السوري، في غضون أشهر قليلة، كما زعموا.