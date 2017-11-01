محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة رسخت مكانتها بين دول العالم

أبوظبي (وام)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، رسخت مكانتها بين دول العالم، بفضل النهج الذي تسير عليه، والقائم على التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل، والالتزام بالمسؤولية الإنسانية».

جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر المشرف، ظهر أمس، فخامة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتطور وتنامي العلاقات مع جمهورية ليتوانيا، بفضل حرص ومتابعة قيادتي البلدين، وسعيهما الدائم والمتواصل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرت لرئيسة ليتوانيا لدى وصولها إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية في ساحة القصر، حيث توجهت وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعزفت بعدها الموسيقى السلامين الوطنيين لجمهورية ليتوانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيفة البلاد.