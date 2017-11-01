الشارقة ينقل مبارياته إلى ملعب خالد بن محمد

علي معالي (دبي)

ينقل الشارقة مبارياته بدوري الخليج العربي، إلى استاد خالد بن محمد، حتى نهاية الموسم، لإعادة تأهيل وتوسعة «الملعب البيضاوي»، قبل كأس آسيا «الإمارات 2019»، بداية من لقاء فريق الإمارات بعد غد.

ويقوم المدرب عبدالعزيز العنبري بإجراء تعديلات اضطرارية على دفاع «الملك» قبل لقاء «الصقور»، حيث يعود عيسى سانتو إلى اللعب بجانب الأسترالي رايان في قلب الدفاع، بعد إصابة شاهين عبدالرحمن في مباراة العين، والمفاضلة بين خالد الزري، وعلي محمد الظنحاني لشغل مركز الظهير الأيمن، الذي شغله سانتو خلال المباراتين الأخيرتين.

وأصبحت فرصة التشيلي سيزار بيناريس كبيرة للمشاركة مع الشارقة، بعد خوضه التدريبات، وعدم ظهور أي شكوى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وربما يكون سيزار أحد الأوراق الناجحة في يد العنبري

ويعاني شاهين عبدالرحمن سوء الحظ على مدار موسمين، لمطاردة شبح الإصابة له، وقبل «الجولة 19»، عانى كسراً في القدم خلال التدريب ليغيب حتى نهاية الموسم المنتهي، وفي مباراة العين بالجولة السادسة للدوري الحالي، أصيب اللاعب بـ «كدمة» في الرباط الداخلي، مع التواء من الدرجة الأولى، ويغيب بسببه لمدة 3 أسابيع.

من جانبه، أكد أحمد ديدا حارس الشارقة، أن مباراة الإمارات قوية وصعبة على الفريقين، ولا يوجد فريق كبير بالدوري، وهدفنا حصد نقاط مباراة «الصقور»، حتى ننطلق إلى منطقة أكثر أمناً، وقال:

تغير الحال بسبب تحسن الحالة النفسية، وهو مدرب بارع في هذا المجال، لكونه يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين.