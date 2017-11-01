منتخبنا يخسر أمام البرتغال في افتتاحية «شاطئية القارات»

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مبارياته الأولى أمام البرتغال 4-6، في كأس القارات التي انطلقت أمس في منطقة مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، وتتواصل حتى 4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، فيما خسر منتخب مصر أمام البرازيل 3 - 11، في افتتاح المجموعة الأولى، التي شهدت 24 هدفا في أول جولة.

ويلتقي منتخبنا مع مصر في الساعة الرابعة والربع مساء اليوم في الجولة الثانية للبطولة، فيما يلتقي البرازيل مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف، تليها مباراة اراجواي مع روسيا في الساعة السادسة و45 دقيقة، وتقام المباراة الأخيرة بين المكسيك وإيران في الساعة الثامنة مساءً.

وتختتم تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة غداً، حيث يلتقي المكسيك مع باراجواي في الساعة الرابعة والربع عصر غد، تليها مباراة منتخب مصر مع منتخب البرتغال في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب البرازيل في الساعة السابعة إلا ربع، كما يلتقي فريق إيران مع فريق روسيا في الساعة الثامنة مساء.

جاءت بداية مباراة منتخبنا والبرتغال، لمصلحة الضيوف بالتقدم بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق ليوناردو سانتوس، والذي استغل خطأ دفاعيا، ويضغط لاعبو منتخبنا، ويهدر البرتغال أكثر من فرصة، ويحاول علي كريم ووليد بشر وعلي عباس ووليد محمد، إلا أن الدفاعات البرتغالية كانت قوية، وينقذ محمد الجسمي حارس منتخبنا مرماه من هدف محقق، ويسدد وليد بشر كرة قوية.وينجح البرتغال في تسجيل الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط عن طريق برناردو سانتوس، من كرة سهلة تمر من محمد الجسمي، إلا أن علي محمد نجح في تقليص الفارق من تسديدة قوية قبل 18 ثانية من نهاية الشوط الأول الذي حسمه البرتغاليون 2-1.