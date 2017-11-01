نزار محروس: تجاوز «النواخذة» بـ «تصاعد الأداء»

مراد المصري (دبي)
أشار السوري نزار محروس، مدرب حتا، إلى أن الفريق يسعى لاستغلال تصاعد الأداء، عندما يواجه دبا الفجيرة غداً، رغم اعترافه بأن النتائج لم تواكب التطلعات في آخر جولتين، وقال: في المباريات الثلاث الماضية قدمنا مستوى أفضل، منها الفوز على الشارقة، إلا أن النتائج جاءت سلبية أمام الوحدة والجزيرة، لأنهما فريقان منافسان، ونريد أن نستمر على المنوال نفسه في تعزيز الأداء للعودة إلى الانتصارات التي نريدها أمام «النواخذة».
وأوضح المدرب أن غياب الاستقرار عن التشكيلة الأساسية، سببه الإصابات والغيابات تحديداً في الخط الخلفي، الأمر الذي يصعب المهمة على حتا، ودفع ثمنه أمام الوحدة والجزيرة، ورغم غياب ماهر جاسم في المباراة المقبلة، هناك ثقة كبيرة في المجموعة لحصد النتيجة التي تعيد التوازن إلى الفريق، موضحاً أنها مباراة مهمة للغاية في هذا التوقيت قبل توقف البطولة مؤقتاً.
|
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
|
وقال: لو منحت الفرصة لكتابة «مانشيت»، فإنه يحمل «لقاء متوازناً وصعب التكهن بنتيجته»، وأتمنى أن نحقق الفوز الأول على حتا، والأهم من ذلك أن نقدم وجهنا الحقيقي على أرضية الملعب.