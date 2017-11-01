برانديلي: نقل المباراة قرار سليم حتى لا يستفيد المنافس

وليد فاروق (دبي)
أبدى الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب النصر، إعجابه بالأجواء المثيرة التي تسبق لقاء «ديربي بر دبي» أمام الوصل، ويراها سمة مباريات القمة بين الفرق ذات الجماهيرية الكبيرة، متمنياً أن يكون انعكاسها إيجابياً على أداء اللاعبين، من دون أن يكون هناك أي تأثير سلبي، بسبب السخونة المحيطة باللقاء، وأن تكون النتيجة النهائية لمصلحة «العميد».وتوقع برانديلي أن تكون مباراة مثيرة؛ لأنها تجمع بين فريقين عريقين، مشيراً إلى أن المنافس متميز هجومياً، ويضم أجانب خطيرين في الهجوم، وقال: ندرك أهمية وقيمة «الديربي» في هذه الجولة المميزة، لذلك فإن تركيزنا وتدريباتنا على أعلى مستوى، وحرصنا على تطوير الجانبين الفني والبدني للاعبين بالصورة التي تؤهلهم لخوض المباراة بمستوى طيب.ورغم تحفظه على الغيابات، إلا أن مدرب النصر اعترف بأن هناك بعض الإصابات التي يعمل جاهداً على علاجها واستعادة البعض عافيته قبل المباراة، من دون الإفصاح عن أسماء.
علماً بأن الأخبار القادمة من النصر تشير إلى استمرار غياب فواز عوانة، مع انضمام الحارس أحمد شمبيه إلى القائمة للإصابة في أصبع يده، فضلاً عن سالم صالح الذي أصيب بشد في الدقائق الأخيرة من مباراة الظفرة، بعدما حل بديلاً للأرجنتيني ماورو زاراتي، وأثبتت التدريبات الأخيرة جاهزيته لخوض «الديربي» لتدعيم القوة الهجومية لـ «العميد».
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