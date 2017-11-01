رودولفو: شخصية الحكام تمنعهم من التأثر بالعوامل الخارجية

معتصم عبدالله (دبي)

قلل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، من إمكانية تأثر أداء طاقم تحكيم مباراة «ديربي بر دبي» أمام النصر غداً، بالتعليقات عن استفادة فريقه من أخطاء التحكيم في مباريات سابقة، وقال: أعتقد أن لجميع الحكام شخصيات مستقلة لا تتيح لهم التأثر بالعوامل الخارجية، والشائعات التي تطارد الفريق غير مهمة، مجدداً احترامه لـ «قضاة الملاعب»، وأوضح أن الأخطاء تحدث من أي حكم في كل المباريات، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، مستدلاً بمباراة دبا الفجيرة في الجولة الماضية والتي احتسبت خلالها ركلة جزاء غير صحيحة على الوصل.

وشدد رودولفو على أهمية مواجهة «الديربي»، وقال: مباراة غد تجمع اثنين من فرق المقدمة المتنافسة خلال الموسم الحالي، النصر منافس قوي يقوده مدرب على مستوى عالٍ، ويضم الفريق بين صفوفه مجموعة من الدوليين، لافتاً إلى افتقاد فريقه جهود المدافع عبدالله صالح بداعي الإيقاف، صاحب الأداء الجيد والمميز، وأثق في البدلاء لتعويض الغيابات.

وحول تأثير الضغوط الجماهيرية لـ «الديربي» على اللاعبين، قال: بالتأكيد اللاعبون ليسوا «روبوتات»، ومن المؤكد تأثرهم بالأجواء، وأعتقد أن المناوشات بين الجماهير طبيعية، ولكن من المهم الاحتفاظ بالطاقة المطلوبة ليوم المباراة من أجل اللعب بتركيز عالٍ، وهو ما نسعى لتحقيقه، ونوه بأهمية تقديم الفريقين مباراة جيدة يستمتع من خلالها الجمهور الذي يتابع المواجهة من الملعب.