باوزير يعوض غياب «سمعة» في الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

انتظم خليل إبراهيم في تدريبات الوحدة عقب عودته من ألمانيا، حيث خضع لفحص «الجيوب الأنفية»، عقب جراحة الصيف الماضي، وشعر بعدها بآلام مستمرة في الرأس، وينتظر أن يكون اللاعب حاضراً في قائمة «العنابي» أمام العين السبت المقبل، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، فيما يتواصل غياب المدافع سالم سلطان للجولة الثانية للإصابة، بجانب إسماعيل مطر قائد الفريق الذي تعرض للإصابة بكسر أسفل الساق في مباراة شباب الأهلي دبي، ويغيب 4 أسابيع.

ويواصل «العنابي» التدريبات على ملعبه بمعنويات عالية، ويركز الجهاز الفني بقيادة الروماني لورنيت ريجيكامب على علاج أخطاء الفترة الماضية، مع تركيز خاص على الجانب الهجومي بتمارين خاصة لرفع معدل التركيز أمام مرمي المنافس، ويتوقع أن يحافظ المدرب على التشكيلة نفسها التي دفع بها أمام شباب الأهلي دبي، مع مشاركة خالد باوزير بدلاً من إسماعيل مطر «المصاب».

وطرح الوحدة أمس التذاكر الخاصة بالجمهور، في البوابة رقم 2 بالنادي، ويستمر بيعها اليوم وغداً على فترتين، الأولى من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الظهر، والثانية من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً.