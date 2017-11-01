غياب مبخوت وخليل ومسلم فايز عن الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

يستمر غياب «الثنائي الدولي»، علي مبخوت وأحمد خليل، عن الجزيرة في مباراة شباب الأهلي دبي بعد غد، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ولم يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية حتى الآن، وينفذان البرنامج التأهيلي الخاص، تحت إشراف الجهاز الطبي، كما تأكد غياب مسلم فايز للإصابة التي لحقت به في لقاء الوصل. ويواصل «فخر أبوظبي» تدريباته، استعداداً للقاء، تحت قيادة الهولندي تين كات، وحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة، عقب مباراة حتا التي حسمها الجزيرة لمصلحته 3 - 2، وخلال المران الأول حرص المدرب على الحديث مع اللاعبين بشأن أخطاء مواجهة «الإعصار» طرق علاجها مستقبلاً. ‫وأكد حسين سهيل مدير الفريق، أن التحضيرات للمباراة تسير بشكل جيد، وسط روح معنوية عالية، ورغبة كبيرة في تقديم أفضل مستوى ممكن، بحثاً عن الأداء الجيد، بعد الفوز المستحق والصعب في الجولة السابقة على حساب حتا، ‬وأشار إلى أن الفوز هو الهداف الرئيس للجزيرة في هذه المباراة المهمة، مشيراً إلى أن الجميع يسعون لأفضل أداء ممكن، لحصد النقاط الكاملة.

وقال: شباب الأهلي منافس صعب، ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، ويقوده مدرب ذكي، لكننا في الجزيرة أيضاً نملك نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والمواهب الصغيرة الطموحة، والتي تحملت المسؤولية في أصعب الظروف، ولدينا مدرب استطاع أن يفوز بلقبين مهمين في الموسمين الماضيين، ولهذا أتوقع مباراة متكافئة بين الطرفين، وأتمنى أن يقدم الفريقان أداءً يمتع جمهورهما الكبير.‬‬‬

‬وعن موقف المصابين، أكد سهيل أن أحمد خليل وعلي مبخوت بلغا درجة متقدمة في مرحلة التعافي من الإصابة، وستكشف الأيام القادمة ما إذا كانا شفيا تماماً من عدمه، ويظل أمر مشاركتهما في المباريات متروكاً بالكامل للجهاز الفني، بينما ما زال مسلم فايز بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي.

وأضاف: هناك العديد من الحلول المتاحة أمام المدرب لاختيار العناصر التي تواجه شباب الأهلي، بفضل العمل الرائع الذي قامت به إدارة النادي، في سوق الانتقالات الصيفية، بتدعيمها للتشكيلة بلاعبين كباراً مواطنين وأجانب، وأيضاً المجهود الاستثنائي لأكاديمية الجزيرة التي أمدت الفريق بمجموعة رائعة من الصغار أصحاب المواهب الكبيرة والشخصية القوية، وجميع اللاعبين يحظون بثقة كاملة من المدرب والإدارة، وجميعهم قادرون على تحمل المسؤولية، وتقديم الإضافة، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.‬‬‬