اختبارات بدنية لمنتخب مواليد 2003

دبي (الاتحاد)

أجرت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة أمس، اختبارات للياقة البدنية للاعبين، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم، وعمل قاعدة بيانات لكل لاعب على حدة، لمتابعة الحالة البدنية طوال الموسم بصفة دورية، بالتعاون والتنسيق مع الأندية، تحت إشراف عبيد مبارك الشامسي المدير الفني في الاتحاد، وبحضور وتواجد مدربي المنتخب الوطني مواليد 2003، ومجموعة من مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

وتأتي الاختبارات ضمن البرنامج السنوي المعد من إدارة المنتخبات والشؤون الفنية لتجمعات المنتخبات السنية، وبشكل دوري للوقوف على جاهزية واستعداد هذه المنتخبات ومتابعتها بصورة مستمرة.

وضمت قائمة منتخب مواليد 2003، حمد عبدالله «الفجيرة»، مبارك أحمد، محمد عبدالله، سالم محمد، محمد أحمد، حمدان جميل، عبدالله خالد أحمد، حمدان علي «الجزيرة»، عبيد علي، راشد علي، مايد سعيد «الشارقة»، عبدالله بدر، محمد حسن، حمد غانم، ربيع حسن، عبدالله خليفة، محمد مطر «الوصل»، علي محمد، عبدالله خالد، عدي إبراهيم، فريش جمعة «الوحدة»، سالم حسن، غانم عبيد، عبداللطيف صالح، محمد سالم، مايد خميس «شباب الأهلي دبي»، عبدالله محمد، علي محمود، أحمد جاسم «النصر»، محمد خليل «الإمارات»، عيسى درويش، عيسى خلفان، خالد صالح، عبدالله سالم، حامد محمد «العين».