اختبارات بدنية لمنتخب مواليد 2003

دبي (الاتحاد)
أجرت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة أمس، اختبارات للياقة البدنية للاعبين، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم، وعمل قاعدة بيانات لكل لاعب على حدة، لمتابعة الحالة البدنية طوال الموسم بصفة دورية، بالتعاون والتنسيق مع الأندية، تحت إشراف عبيد مبارك الشامسي المدير الفني في الاتحاد، وبحضور وتواجد مدربي المنتخب الوطني مواليد 2003، ومجموعة من مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.
وتأتي الاختبارات ضمن البرنامج السنوي المعد من إدارة المنتخبات والشؤون الفنية لتجمعات المنتخبات السنية، وبشكل دوري للوقوف على جاهزية واستعداد هذه المنتخبات ومتابعتها بصورة مستمرة.
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