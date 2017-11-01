ندوة «اكتشاف المواهب» تستعراض «فلسفة البارسا»

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت أمس، ندوة «اكتشاف المواهب الرياضية»، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن برامج شراكته مع رابطة الدوري الإسباني، وسط مشاركة كبيرة من أندية أبوظبي، وحضور فرناندو سانز المدير الإقليمي لرابطة «الليجا» في الشرق الأوسط، ورحب طلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي بمدربي فرق المراحل العمرية، في أندية أبوظبي، ومدرسي التربية البدنية العاملين في دائرة التعليم والمعرفة، مشيداً بالتعاون والشراكة الفاعلة مع رابطة «الليجا».
وأكد الهاشمي اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على الاستمرار في عقد هذه الندوات والورش التدريبية التي تستقطب خبرات عالمية بمختلف الاختصاصات الرياضية وكرة القدم تحديداً، بهدف الاطلاع على التجارب الإسبانية المتقدمة، في مختلف الاختصاصات لدعم الرياضيين بخبرات متطورة تساعدهم على دعم المنظومة الاحترافية في أندية أبوظبي، وأوضح أن الندوة تعد من أهم الندوات، كونها تتحدث عن عملية اكتشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تأهيلها وصقلها، حتى تكون رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية بالمستقبل.
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وفي المحاضرة الثانية، تحدث فيليب مينامبرز من سيلتا فيجو على منهجية اكتشاف الموهوبين من وجهة نظر لاعبي الكرة المحترفين، حيث أوضح أن عملية الاختيار لا بد أن تكون وفق معايير محددة وثابته، كما قدم مينامبرز شرحاً مطولاً عن كيفية تنظيم معسكرات تدريبية لفرق المراحل العمرية، وأكد أن متابعة اللاعبين من الفرق الأخرى لأكثر من مرة تؤدي إلى نتائج غاية في الأهمية.
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يذكر أن الندوة تأتي ضمن مجموعة من الورش والندوات التي تقام بالشراكة مع «الليجا»، والتي انطلقت منذ بداية العام الحالي، أبرزها الرقابة المالية والنزاهة، مدرب المدربين الناشئين والبراعم، المائدة المستديرة، بحضور مدراء التسويق، خبرات مضيئة من الدوري الإسباني بحضور نجم ريال مدريد السابق فرناندو موريانتيس، إلى جانب مؤتمر المائدة المستديرة بحضور مسؤولي الإعلام في نوفمبر ووكلاء اللاعبين وسفير «الليجا» في ديسمبر المقبل.