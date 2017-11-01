ندوة «اكتشاف المواهب» تستعراض «فلسفة البارسا»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، ندوة «اكتشاف المواهب الرياضية»، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن برامج شراكته مع رابطة الدوري الإسباني، وسط مشاركة كبيرة من أندية أبوظبي، وحضور فرناندو سانز المدير الإقليمي لرابطة «الليجا» في الشرق الأوسط، ورحب طلال الهاشمي مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي بمدربي فرق المراحل العمرية، في أندية أبوظبي، ومدرسي التربية البدنية العاملين في دائرة التعليم والمعرفة، مشيداً بالتعاون والشراكة الفاعلة مع رابطة «الليجا».

وأكد الهاشمي اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على الاستمرار في عقد هذه الندوات والورش التدريبية التي تستقطب خبرات عالمية بمختلف الاختصاصات الرياضية وكرة القدم تحديداً، بهدف الاطلاع على التجارب الإسبانية المتقدمة، في مختلف الاختصاصات لدعم الرياضيين بخبرات متطورة تساعدهم على دعم المنظومة الاحترافية في أندية أبوظبي، وأوضح أن الندوة تعد من أهم الندوات، كونها تتحدث عن عملية اكتشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تأهيلها وصقلها، حتى تكون رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية بالمستقبل.

وتضمنت الندوة 3 محاور مختلفة الأولى قدمها خوردي غراتاكوس المدير الفني لأكاديمية برشلونة الإسباني الذي قدم محاضرة حول وجهة نظر أكاديمية برشلونة عن كيفية اكتشاف الموهوبين الرياضيين، حيث أشار إلى أن عملية اكتشاف المواهب في نادي برشلونة تعتمد على مديري الأكاديميات، من خلال تنظيم بطولة سنوية لجميع الأكاديميات للوقوف على مستوى الموهوبين لاختيار الأفضل منهم مع ضرورة معرفة إمكانية تطور اللاعب الموهوب القادر على التحكم بطريقة اللعب داخل المستطيل الأخضر والتعاون مع بقية زملاءه بالفريق.

وفي المحاضرة الثانية، تحدث فيليب مينامبرز من سيلتا فيجو على منهجية اكتشاف الموهوبين من وجهة نظر لاعبي الكرة المحترفين، حيث أوضح أن عملية الاختيار لا بد أن تكون وفق معايير محددة وثابته، كما قدم مينامبرز شرحاً مطولاً عن كيفية تنظيم معسكرات تدريبية لفرق المراحل العمرية، وأكد أن متابعة اللاعبين من الفرق الأخرى لأكثر من مرة تؤدي إلى نتائج غاية في الأهمية.

وقال رافا جيل كشاف «الليجا» في الإمارات: قمنا بتكوين فرق لمختلف المراحل العمرية، خلال برنامج «أبطال المستقبل»، حيث نتيح الفرصة لأفضل اللاعبين للتدرب لمدة شهر مع الأندية الإسبانية، ونأخذ بعين الاعتبار العديد من الشروط، ونقيم المواهب بأسلوب معلوماتي موثق، لنتمكن من اتخاذ القرار بضم اللاعب للبرنامج من عدمه، ونركز على جمع الإحصائيات، ونوثق المعلومات لكل لاعب على حدة، لمعرفة إمكانية تطوره، وتحسين نقاط ضعفه، وصقل نقاط القوة لديه، ونعمل في «الليجا» على البحث على اللاعبين الصغار الملتزمين بتدريباتهم وحياتهم اليومية، ما يسهل علينا صقل الموهبة وتطويرها، ووصولها للمعنى الحقيقي للاحتراف مستقبلاً.

يذكر أن الندوة تأتي ضمن مجموعة من الورش والندوات التي تقام بالشراكة مع «الليجا»، والتي انطلقت منذ بداية العام الحالي، أبرزها الرقابة المالية والنزاهة، مدرب المدربين الناشئين والبراعم، المائدة المستديرة، بحضور مدراء التسويق، خبرات مضيئة من الدوري الإسباني بحضور نجم ريال مدريد السابق فرناندو موريانتيس، إلى جانب مؤتمر المائدة المستديرة بحضور مسؤولي الإعلام في نوفمبر ووكلاء اللاعبين وسفير «الليجا» في ديسمبر المقبل.