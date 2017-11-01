راشد النعيمي يشيد بجهود عجمان

عماد النمر (عجمان)

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، بجهود «البرتقالي» في دوري المحترفين، والفوز على النصر والإمارات في الجولتين الخامسة والسادسة، وحث اللاعبين على مواصلة الانتصارات في باقي مشوار الموسم، ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وشكرهما على الأداء الجيد، وتمنياتهما للفريق بالتوفيق والنجاح في مبارياته المقبلة، وطالب لاعبي الفريق بضرورة المحافظة على المستوى الجيد الذي ظهروا به منذ بداية الموسم.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي باللاعبين والجهازين الفني والإداري قبل تدريب أمس الأول، بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وقال: متفائل بهمة وإصرار وعزيمة اللاعبين، بالمحافظة على اسم ومكانة عجمان بالدوري، وقدرتهم على إسعاد الجماهير «البرتقالية» بنتائج تضمن بقاء الفريق بين أندية المحترفين بصورة مشرفة، وكلنا ثقة بالإمكانات الكبيرة للفريق، وقدرته على مواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة.

كما أشاد بلاعبي المراحل السنية من الناشئين الذين حققوا إنجازات وبطولات على المستوى المحلي، وقال: آمالنا كبيرة بهم، والمستقبل ينتظرهم لتحقيق المزيد من الانتصارات للنادي، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

من جانبه، قدم خليفة الجرمن الشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لدعمه المتواصل للفريق، ومتابعته الدقيقة لأحواله، وقال: إن وجود سموه بين اللاعبين يمنح دفعة معنوية كبيرة، من أجل مواصلة المشوار الذي بدأه «البرتقالي» بنجاح ملحوظ، عقب العودة إلى دوري الخليج العربي، ودائماً ما تكون لزيارة سموه الأثر الإيجابي في نفوس اللاعبين.