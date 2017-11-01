أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مطارات أبوظبي، أمس الأول، الرحلة الأولى لطيران البلطيق القادمة من ريغا في لاتفيا، في إطار تدشين الخدمة الجديدة للربط بين مطار أبوظبي الدولي ومطار ريغا الدولي عبر 4 رحلات أسبوعياً مباشرة.

وقد وصلت الرحلة الأولى في الساعة 7:25 صباح الاثنين، وتم استقبالها في مطار العاصمة بمدافع المياه التقليدية، وكان على متن الرحلة حنان العليلي، سفيرة الدولة لدى لاتفيا، مع أعضاء من السفارة وممثلين عن شركة الطيران. وكانت آسترا كورمي، سفيرة لاتفيا لدى الدولة، في استقبال الوفد، بحضور أعضاء من السفارة في الدولة وممثلين من مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران وطيران البلطيق.

وسيقوم طيران البلطيق بتشغيل الخدمة الجديدة باستخدام طائرة «CS 300» التي تتسع لـ145 ضيفاً في الدرجتين الاقتصادية ورجال الأعمال. وستنطلق الرحلات أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع لتصل إلى مطار أبوظبي الدولي في الساعة 7:25 صباحاً، فيما تقلع رحلات العودة إلى ريغا في الساعة 9:45 صباحاً بالتوقيت المحلي. وقالت حنان العليلي: «شهدت حكوماتنا هذا العام تطور العلاقات الثنائية، مع تشغيل السفارتين بطاقاتٍ كاملة في كلتا البلدين، ما نتج عنه إنجازات عديدة». وقالت آسترا كورمي: «مع التقدم الاقتصادي الملموس الذي تشهده أبوظبي، يسعى العديد من شركات الطيران لإضافتها إلى شبكتهم العالمية، واليوم نجح ناقلنا الوطني، طيران البلطيق، في ذلك. إن القيادة الرشيدة التي تتمتع بها هذه الدولة، إضافةً للنهج التنموي والتطور التقني غير المسبوق، تضع أمامنا دروساً مهمة نتعلم منها، والتعاون الجديد بين طيران البلطيق ومطار أبوظبي الدولي سيقرب بين الشعبين، وإنني على ثقة بأن ذلك سيكون له أثر إيجابي على كلا البلدين».

وقال دان كابيل، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يسرنا أن نرحب برحلات طيران البلطيق في الوقت الذي يشهد فيه مطار أبوظبي الدولي نمواً كمركز رئيسي دولي للطيران، ويشرفنا استضافة هذه الوفود الرفيعة المستوى لمشاركتنا الاحتفال بهذا التعاون، وإننا اليوم نضيف وجهة جديدة لشبكة مطار أبوظبي العالمية، ونتمنى لطيران البلطيق النجاح في عملياته من مطارنا، ونتطلع لمدهم بالمزيد من الدعم في المستقبل القريب».