أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت مطارات أبوظبي، أمس الأول، الرحلة الأولى لطيران البلطيق القادمة من ريغا في لاتفيا، في إطار تدشين الخدمة الجديدة للربط بين مطار أبوظبي الدولي ومطار ريغا الدولي عبر 4 رحلات أسبوعياً مباشرة.
وقد وصلت الرحلة الأولى في الساعة 7:25 صباح الاثنين، وتم استقبالها في مطار العاصمة بمدافع المياه التقليدية، وكان على متن الرحلة حنان العليلي، سفيرة الدولة لدى لاتفيا، مع أعضاء من السفارة وممثلين عن شركة الطيران. وكانت آسترا كورمي، سفيرة لاتفيا لدى الدولة، في استقبال الوفد، بحضور أعضاء من السفارة في الدولة وممثلين من مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران وطيران البلطيق.
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وقال دان كابيل، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يسرنا أن نرحب برحلات طيران البلطيق في الوقت الذي يشهد فيه مطار أبوظبي الدولي نمواً كمركز رئيسي دولي للطيران، ويشرفنا استضافة هذه الوفود الرفيعة المستوى لمشاركتنا الاحتفال بهذا التعاون، وإننا اليوم نضيف وجهة جديدة لشبكة مطار أبوظبي العالمية، ونتمنى لطيران البلطيق النجاح في عملياته من مطارنا، ونتطلع لمدهم بالمزيد من الدعم في المستقبل القريب».